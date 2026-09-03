Омичей «заманивают» на выборы пирожками и концертами. В дни голосования (оно пройдет 18-20 сентября) на избирательных участках города организуют торговлю выпечкой, сувенирами, кондитеркой, хозтоварами.
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