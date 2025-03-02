«Жди нас, Херсон! Не сомневаюсь, что все получится»: губернатор Сальдо о взятии Херсона

В своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что текущая ситуация в военно-политической сфере создает условия для установления контроля над Херсоном и правобережной территорией области.
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