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Чего ждать к концу 2027 года? Математик ушел из сферы ИИ из-за страха за человечество

Чего ждать к концу 2027 года? Математик ушел из сферы ИИ из-за страха за человечество

Математик из Великобритании — 27-летний Джейкоб Коксон — решил покинуть сферу искусственного интеллекта, опасаясь, что гонка технологических компаний за создание все более мощных систем может привести к потере контроля над ними.

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