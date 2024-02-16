РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Военкор Поддубный: Расчет РСЗО «Vampire», атаковавшей Белгород, выслежен и ликвидирован

Военкор Поддубный: Расчет РСЗО «Vampire», атаковавшей Белгород, выслежен и ликвидирован

Легендарный военный репортер Евгений Поддубный сообщил о том, что установка чешского РСЗО «Вампир», которая обстреляла Белгород, отслежена нашими разведчиками и уничтожена вместе с расчетом около села Липцы.

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Комментарии
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М
ММ
Слишком легко отделались! Эти выродки не достойны смерти воина на поле битвы, они достойны позорной казни с широким извещением их &quot;коллег&quot;!
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Сдохли мрази
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17 час.
НМ
Наталия Москаленко
Жаль, что не медленно их рвали на куски!
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16 час.

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