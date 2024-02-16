Военкор Поддубный: Расчет РСЗО «Vampire», атаковавшей Белгород, выслежен и ликвидирован

Легендарный военный репортер Евгений Поддубный сообщил о том, что установка чешского РСЗО «Вампир», которая обстреляла Белгород, отслежена нашими разведчиками и уничтожена вместе с расчетом около села Липцы.
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