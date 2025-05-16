В Смоленске вновь состоится «Ночь музеев»

В этот вечер посетителей ждут увлекательные экскурсии, квесты и мастер-классы. Впервые в этом мероприятии примет участие Смоленский музей МЧС России ! Гостей ждет квест на выживание в экстремальной ситуации, визуальные и шумовые эффекты, пробирающие до мурашек.