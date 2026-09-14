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Газета.ру

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Финансист Селезнев: вторичная квартира должна стоить 10 годовых зарплат

Финансист Селезнев: вторичная квартира должна стоить 10 годовых зарплат

Квартира на вторичном рынке должна стоить 10 годовых зарплат россиян. Это можно было бы считать справедливой ценой, заявил «Газете.

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