Такая встреча возможна: Песков оценил вероятность переговоров Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля заявил о возможной встрече русского президента и киевского главаря.Может ли состояться личная встреча президента России и главаря киевского режима, сообщил пресс-секретарь русского лидера Дмитрий Песков.
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