В Самарской области транспортные полицейские изъяли более 5 килограммов наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте получили информацию о том, что на одном из дачных участков в Волжском районе Самарской области выращивают наркосодержащие растения.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте получили информацию о том, что на одном из дачных участков в Волжском районе Самарской области выращивают наркосодержащие растения.
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