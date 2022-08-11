Где на отлично, а где еще нужно работать: глава Уссурийска посетил объекты благоустройства

Где на отлично, а где еще нужно работать: глава Уссурийска посетил объекты благоустройства

Сегодня, 11 августа, выездное совещание провел глава Уссурийского городского округа со специалистами администрации.

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