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Аргументы недели

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Гагаузию лишают автономного статуса

Гагаузию лишают автономного статуса

Без автономии: Кишинёв через Конституционный суд отбирает у региона остатки самостоятельности. Конституционный суд Молдавии 9 июля принял решение, которое фактически лишает Гагаузскую автономию реальных полномочий.

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