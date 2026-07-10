Гагаузию лишают автономного статуса

Без автономии: Кишинёв через Конституционный суд отбирает у региона остатки самостоятельности. Конституционный суд Молдавии 9 июля принял решение, которое фактически лишает Гагаузскую автономию реальных полномочий.
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