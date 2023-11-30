Боец с позывным «Питер» рассказал, как уничтожил первый Leopard 1A5

Первый из переданных Германией Украине танков Leopard 1A5 был подбит российскими военными из противотанкового ракетного комплекса, сообщил в Telegram телеканал «Звезда» со ссылкой на старшего расчета ПТРК с позывным «Питер».
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