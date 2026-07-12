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Царьград

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Экономист Копейкин рассказал о последствиях повышения цен на товары из-за топлива

Экономист Копейкин рассказал о последствиях повышения цен на товары из-за топлива

Ведущий экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин объяснил, почему повышение цен в текущей экономической ситуации может привести не к сохранению или увеличению прибыли, а снижению спроса.

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