Экономист Копейкин рассказал о последствиях повышения цен на товары из-за топлива

Ведущий экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин объяснил, почему повышение цен в текущей экономической ситуации может привести не к сохранению или увеличению прибыли, а снижению спроса.
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