На Алтае между озерами Кормовище и Соленое планируют построить открытый аквапарк

Проект на 28 гектарах потребует 346 млн рублей и создаст 23 рабочих места В Завьяловском районе Алтайского края рассматривают возможность строительства нового открытого аквапарка, сообщает инвестиционный портал Алтайского края.
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