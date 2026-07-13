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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае между озерами Кормовище и Соленое планируют построить открытый аквапарк

На Алтае между озерами Кормовище и Соленое планируют построить открытый аквапарк

Проект на 28 гектарах потребует 346 млн рублей и создаст 23 рабочих места В Завьяловском районе Алтайского края рассматривают возможность строительства нового открытого аквапарка, сообщает инвестиционный портал Алтайского края.

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