Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года

Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.
Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.
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