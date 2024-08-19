Житель Суджи под боком у ВСУ прошёл 60 км, чтобы спасти мать. И чудом выжил

НК

Наталья Котельникова

Какой сын, какой мужик! Храни господь тебя, сынок. Будь счастлив. Тут в мирной Москве оба сына забыли, что мать старая и ей хоть чуть, но нужно внимание. Спасибо тебе, Ваня, будь обязательно счастлив.