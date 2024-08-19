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Житель Суджи под боком у ВСУ прошёл 60 км, чтобы спасти мать. И чудом выжил

Житель Суджи под боком у ВСУ прошёл 60 км, чтобы спасти мать. И чудом выжил

Житель города Суджи, Курская область, находясь в полном окружении врагов, буквально под боком у ВСУ прошёл 60 км.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Какой сын, какой мужик! Храни господь тебя, сынок. Будь счастлив. Тут в мирной Москве оба сына забыли, что мать старая и ей хоть чуть, но нужно внимание. Спасибо тебе, Ваня, будь обязательно счастлив.
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15 час.

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