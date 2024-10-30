Разину уже не до шуток: месть Яшкина и четвертая победа «Ак Барса» над «Магниткой» подряд

Много событий случилось за два месяца сезона в матчах «Ак Барса» и «Металлурга». Разговорчивый Андрей Разин еще после первого матча подарил журналистам «пищу», когда насмехался над скоростью Яшкина, а капитан «Ак Барса» накануне ответил на льду.