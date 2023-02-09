ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 февраля 2023 года

Энергия дня десятого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 799 =Безмерность моих слов - только слабая тень безмерности моих чувств = Беспрерывно, изо дня в день, учиться, что-то преодолевать, побеждать = Благоприятный шанс — дело редкое, и мудрый человек никогда его не пропускает = Вера и Любовь дают возможность Душе, Духу и Сознанию выйти из иллюзий = Вернейший способ быть обманутым — это считать себя умнее других = В залах Жизни восседают Великие Мастера, и свободно течёт их Душа через тела людей=Волшебной, невидимой нитью соединены те, кому суждено встретиться = Воспитывая животных, ты готовишь их для перехода в форму человека =Время пришло творить Нового человека, творить Новый Мир или Рай на Земле =Всем тиранам свойственна болезнь преступной недоверчивости друг к другу =Всеми Силами разрушения управляет Отрицательная система Космоса =Всё хорошее в Природе от Солнца, а всё лучшее в Жизни – от человека и его доброты = Всё, что является творческим, приходит из вашей шишковидной железы = "Вы вот-вот засвидетельствуете закладку основ Нового Человеческого Общества" = Вы можете быть творцом, не подчиняясь старым правилам своей Жизни = Гармоничный человек ведёт полноценную Жизнь и всегда поступает мудро = Главное, войти в Единение с Христопламенем - это значит всё делать с Любовью = Дата завершения старых Программ и вступления в полную силу Новых = До тех пор ничего не изменится, пока мы не будем жить по Канонам Вечности =Если вы искренне любите Бога, а не из страха, значит вы и любите всё, что Он создал = Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы = Если связываешь своё счастье с временными вещами, оно будет временным = И когда прощаешься со сказкой, не забудь, что это может быть антракт =Иногда самое важное лежит на поверхности, но за суетой будней теряется из виду… = Каждый человек в отдельности смертен, Человечество же, в целом, бессмертно =Капитализм — это эксплуатация человека человеком, а коммунизм — наоборот =Когда человек слушает, разум усиливается, когда человек говорит - разум ослабевает! =Лишь прокалённое Небесным Огнём сердце, освобождается от пыли и золы = Любовь, не выраженная в фактическом поведении, Любовью не является = Любой процесс, завершаясь, переходит в свою противоположность =Молчаливость и скромность — качества очень пригодные для разговора =Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его = Мы никогда не получим то, что хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем = Напоминайте себе, что обстоятельства не создают вас, они раскрывают вас =Наши зеркальные нейроны позволяют нам познать себя через других = Не плыви по течению, не плыви против течения - плыви туда, куда тебе нужно = “Неудовлетворённость — тайная дверь, ведущая к важной и животворной перемене" = Необходимо уравновесить Силу воли с Божественной Любовью вашего сердца =Нет ничего более низкого, чем друг, всаживающего свой кривой кинжал в твою спину = Нет плохих людей.