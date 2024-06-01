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В МИД РФ сравнили попытку МУС арестовать Нетаньяху с крушением поезда

В МИД РФ сравнили попытку МУС арестовать Нетаньяху с крушением поезда

REUTERS/Joshua Roberts Требование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордера на арест израильского руководства обернулось крахом всех западных установок, заявила в субботу, 1 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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