Волонтеры из Ялты отправили в зону СВО 13 маскировочных сетей

Волонтёры организации «Авангард», работающей под эгидой Ассоциации общероссийской общественной организации ветеранов боевых действий внутренних войск и органов внутренних дел России, осуществили отправку очередного гуманитарного груза на Херсонское направление.
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