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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Би Джей Пенн – о Яне: «Невероятное выступление. Воин на 100%»

«Невероятное выступление. Воин на 100%», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легкой и полусредней категории Би Джей Пенн.

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