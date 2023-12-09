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Чествование иконы Божьей Матери «Знамение» и Рождественский пост: какие еще церковные праздники отмечают сегодня, 10 декабря

Чествование иконы Божьей Матери «Знамение» и Рождественский пост: какие еще церковные праздники отмечают сегодня, 10 декабря

Чествование иконы Божьей Матери «Знамение» и Рождественский пост: какие еще церковные праздники отмечают сегодня, 10 декабря Анна Федорова10 декабря в православном календаре отмечается целых восемь религиозных праздников, каждый из которых имеет свою историю и значение.

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