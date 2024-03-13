Путин: экономика России подросла и стала пятой в мире, есть все шансы стать четвертой

Киселев поинтересовался у главы государства: есть ли у страны в настоящее время ( в условиях СВО и почти 15 тысяч санкций) финансовые возможности на реализацию запланированных мега-проектов? - Да, конечно.
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