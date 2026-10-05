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The Eurasia Daily news agency

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We waited four years: Alexander Shokhin was appointed business ombudsman in Russia

We waited four years: Alexander Shokhin was appointed business ombudsman in Russia

Russian President Vladimir Putin has appointed Alexander Shokhin, head of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), as presidential Commissioner for the protection of entrepreneurs' rights.

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