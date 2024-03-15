"Это не гуманно!": лоббист завоза иностранных специалистов выступила против Минтруда

Александр Петров

Вот интересно во времена СССР никаких мигрантов на всех стройках не было а были построены города в Сибири построили, нефтегазовую промышленность создали без мигрантов, БАМ строили не мигранты, целину поднимали тоже без мигрантов а теперь вдруг все русские обезножили и руки у всех русских отвалились стоят на коленях и на мигрантов молятся ВОТ тогда надо закрыть сжечь все церкви на их месте построить мечети поменять Исуса на мигранта Аллаха и побрить всех попов монашек отправить в дома терпимости, чтоб похоть любой мигрант мог удовлетворить и лоббистов отправить туда же чтоб их любой мигрант тоже мог удовлетворить...Аминь.