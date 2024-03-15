Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Это не гуманно!": лоббист завоза иностранных специалистов выступила против Минтруда

"Это не гуманно!": лоббист завоза иностранных специалистов выступила против Минтруда

Сторонники завоза мигрантов выдали железный аргумент: Вы там с ума сошли? Сторонники массового завоза мигрантов выдали железный аргумент в пользу сохранения нынешней бесконтрольной миграционной политики.

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Комментарии
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Андрей Бедный
А чо? из 40 млн. украинцев после упразднения Украины не найдется 2.5 млн. человек на рынок труда??? ))))))))))))))))))))
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50 мин.
сергей нежельченко
Кто лоббирует ? Не написано, ведь это дело - растрельное, пора озвучивать подлецов.
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24 мин.
Александр Петров
Вот интересно  во времена СССР никаких мигрантов на всех стройках не было а  были построены города в Сибири  построили, нефтегазовую промышленность создали без мигрантов, БАМ строили не мигранты, целину поднимали тоже без мигрантов  а теперь вдруг все русские обезножили и руки у всех русских отвалились стоят на коленях и на мигрантов молятся ВОТ тогда надо закрыть сжечь все церкви  на их месте построить мечети поменять Исуса на мигранта Аллаха и побрить всех попов монашек отправить в дома терпимости, чтоб похоть любой мигрант мог удовлетворить и лоббистов отправить туда же чтоб их  любой мигрант тоже мог удовлетворить...Аминь.
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3 мин.

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