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Макгрегор: Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира

Макгрегор: Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в трате средств Запада и лишении граждан Украины жизни вместо того, чтобы приступить к мирным переговорам об окончании конфликта.

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