Журналист Бочкала: в Пентагоне уволены и отстранены все, кто отвечал за Украину

В Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину. Об этом в своем Facebook написал украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post.
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