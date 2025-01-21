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Журналист Бочкала: в Пентагоне уволены и отстранены все, кто отвечал за Украину

Журналист Бочкала: в Пентагоне уволены и отстранены все, кто отвечал за Украину

В Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину.  Об этом в своем Facebook написал украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post.

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