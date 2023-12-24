У пикапа Toyota Hilux появилась новая «крутая» версия для японцев

Несмотря на планы Toyota выпустить полностью электрическую версию пикапа Hilux, японцы не отказываются от доработки оригинального варианта этой модели, который вряд ли продержится на конвейере очень долго.
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