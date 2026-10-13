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Газета.ру

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АР: суд Лас-Вегаса дал Дуэйну Дэвису 40 лет тюрьмы за убийство Тупака Шакура

АР: суд Лас-Вегаса дал Дуэйну Дэвису 40 лет тюрьмы за убийство Тупака Шакура

Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис приговорен к 40 годам тюрьмы до пожизненного срока за организацию убийства рэпера Тупака Шакура.

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