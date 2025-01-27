Китайский владелец отказался от компенсации из дом, и тогда дорогу построили вокруг его жилья

Владимир Алтайцев

Идиот жаднючий. У нас в Томске такое же дело было при прокладке теплотрассы, мужик требовал немыслимое - то ли 2, то ли три квартиры 2-хкомнатные в обмен на свой частный дом в 50 квадрат. Томскэнерго надоело вести с ним переговоры, просто обогнули его дом компенсатором и сарай его с гаражом и огородом остался по ту сторону трубы.А чтобы ему попасть на огород,надо либо под трубой проползать, либо за 500 метров идти до пересечения трубы с дорогой. Жадность наказуема.