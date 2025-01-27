На юго-западе Шанхая, где одна из новых магистралей должна была соединить города, возвышается двухэтажный дом, обнесенный высокими бетонными стенами.
Китайский владелец отказался от компенсации за дом, и тогда дорогу построили вокруг его жилья
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиот жаднючий. У нас в Томске такое же дело было при прокладке теплотрассы, мужик требовал немыслимое - то ли 2, то ли три квартиры 2-хкомнатные в обмен на свой частный дом в 50 квадрат. Томскэнерго надоело вести с ним переговоры, просто обогнули его дом компенсатором и сарай его с гаражом и огородом остался по ту сторону трубы.А чтобы ему попасть на огород,надо либо под трубой проползать, либо за 500 метров идти до пересечения трубы с дорогой. Жадность наказуема.
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3 д.
Николай Першин
Ага, предлагают компенсацию не по рыночной стоимости участка, а по кадастровой и там копейки. Искали лоха, ну и сами лоханулись на изменение стоимости проектов, пересогласованиях и прочем.
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2 д.
АЦ
Алексей Цветков
А просто передвинуть дом не пытались? В СССР такие случаи были, и перемещали не мазанку, а многоэтажные дома.
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2 д.
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