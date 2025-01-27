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Китайский владелец отказался от компенсации за дом, и тогда дорогу построили вокруг его жилья

Китайский владелец отказался от компенсации за дом, и тогда дорогу построили вокруг его жилья

На юго-западе Шанхая, где одна из новых магистралей должна была соединить города, возвышается двухэтажный дом, обнесенный высокими бетонными стенами.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиот  жаднючий. У  нас  в Томске  такое  же  дело было при прокладке теплотрассы, мужик  требовал  немыслимое - то ли  2, то ли три  квартиры  2-хкомнатные  в  обмен  на  свой частный  дом в  50 квадрат.  Томскэнерго  надоело вести с ним переговоры, просто обогнули  его дом  компенсатором и  сарай  его  с гаражом  и огородом  остался  по ту сторону  трубы.А  чтобы  ему  попасть на  огород,надо  либо под  трубой  проползать, либо  за  500 метров  идти  до пересечения  трубы  с дорогой. Жадность наказуема.
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3 д.
Николай Першин
Ага, предлагают компенсацию не по рыночной стоимости участка, а по кадастровой и там копейки. Искали лоха, ну и сами лоханулись на изменение стоимости проектов, пересогласованиях и прочем.
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2 д.
АЦ
Алексей Цветков
А просто передвинуть дом не пытались? В СССР такие случаи были, и перемещали не мазанку, а многоэтажные дома.
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2 д.

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