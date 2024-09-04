В Ботсване 17 детей умерли от диареи в Нгамиленде за июль-август

Разрушительная вспышка диареи и рвоты за последние два месяца унесла в Нгамиленде, на северо-западе Ботсваны жизни не менее 17 детей в возрасте до пяти лет, следует из данных окружной группы управления здравоохранением (DHMT), 4 сентября сообщает газета TheVoiceBW.
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