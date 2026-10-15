Согласно материалам дела, с марта 2024 года по февраль 2025 года 26-летняя местная жительница занимала должность руководителя мобильной группы Семилукского почтамта УФПС Воронежской области АО «Почта России» и несла материальную ответственность за вверенные ей ценности.