Сейсмологи зарегистрировали в Чёрном море недалеко от Ялты землетрясение магнитудой 3, 0. Об этом 18 октября сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.