Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Э
    Ага, так он Вам и повесится! 😃 Уже веревку с мылом заготовил 😂"Бастрыкин как пр...
  • Oleg Ivanov
    Сталин вагонами вывозил не желающих жить по закону туда, где они вынуждены были жить под законом и трудиться на благо..."Бастрыкин как пр...
  • Иван Петров
    Издавать закон уже пора, собирать инородцев и отправлять домой, где эти предложения от Бастрыкина, очередное замылива..."Бастрыкин как пр...

Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Легитимный пишет сегодня: Сразу скажем, мы никого не защищаем и хорошо относимся к Израилю и арабам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх