Стало известно о новой забастовке шахтеров в Кузбассе

«МК»: рабочие шахты «Инская» собрались объявить новую забастовку со 2 декабря Рабочие угольной шахты «Инская» в Кемеровской области, в октябре объявлявшие голодовку из-за невыплаты зарплаты, предупредили о новой забастовке, которую они планируют начать со 2 декабря.