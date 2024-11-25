Стало известно о новой забастовке шахтеров в Кузбассе

«МК»: рабочие шахты «Инская» собрались объявить новую забастовку со 2 декабря Рабочие угольной шахты «Инская» в Кемеровской области, в октябре объявлявшие голодовку из-за невыплаты зарплаты, предупредили о новой забастовке, которую они планируют начать со 2 декабря.
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