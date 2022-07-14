Мировое обозрение

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Илон Маск: прототип ускорителя для Starship, который эффектно вспыхнул при тестах, скоро можно будет вернуть к испытаниям

Илон Маск: прототип ускорителя для Starship, который эффектно вспыхнул при тестах, скоро можно будет вернуть к испытаниям

Прототип ракетного ускорителя Super Heavy, испытания которого завершились на днях эффектным взрывом, вернётся в строй уже на следующей неделе.

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