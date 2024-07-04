«Просто не ломаются»: австралийцы назвали самые безотказные машины 

Измерить надежность автомобиля бывает непросто. Особенно если учитывать, что этот показатель сильно варьируется в зависимости от марки, модели, дорожных условий и привычек водителя, а также графика технического обслуживания и многого другого.
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