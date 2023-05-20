Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Западные эксперты обсуждают заявления украинского генерального штаба и других официальных органов и институтов Украины относительно того, что «ракетные удары ВС РФ не достигают цели» и что «все ракеты и беспилотники сбиваются украинской ПВО».
Западные эксперты обсуждают заявления украинского генерального штаба и других официальных органов и институтов Украины относительно того, что «ракетные удары ВС РФ не достигают цели» и что «все ракеты и беспилотники сбиваются украинской ПВО».
Свежие комментарии