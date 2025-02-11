Дайджест дня: Range Rover для Мельбурна, Toyota GR Celica и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Специально для Австралии подготовлен Range Rover SV Bespoke Collins — спецверсия, названная в честь центральной улицы Мельбурна.
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