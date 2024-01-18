ХК «Сибирь» присудили 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров

В матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ №2 «Авангард» - «Сибирь», №13 «Барыс» - «Сибирь», №30 «Сибирь» - «Барыс» и №39 «Сибирь» - «Автомобилист» хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение подпункта 2.
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