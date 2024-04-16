Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
ВВП вроде ясно сказал еще в 2008-м что необходимо сделать штатам, британии (они недостойны написания с большой буквы) и странам НАТО, не дошло, теперь по сюжету придется сделать много больше.
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10 час.

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