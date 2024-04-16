Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill.
В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин
Комментарии
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Дмитрий Гурин
ВВП вроде ясно сказал еще в 2008-м что необходимо сделать штатам, британии (они недостойны написания с большой буквы) и странам НАТО, не дошло, теперь по сюжету придется сделать много больше.
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10 час.
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