Бунт в Абхазии - дело рук олигархов: О скрытых смыслах и решении высказался Кот

ФОТО: FREEPIK Депутаты парламента Абхазии в ходе внеочередного заседания проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения, которое касалось инвестиционной активности наших юридических лиц на территории республики.
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