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Будапешт (WTA). 2-й круг. Тимофеева сыграет с Саснович, Аванесян – с Машаровой, Соррибес-Тормо – со Шмидловой

Действующая чемпионка Мария Тимофеева встретится с Александрой Саснович. Сетка турнира здесь. Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия 15 – 21 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Второй круг Мария Тимофеева (Россия)  Александра Саснович (Беларусь) Дата проведения 17 июля, 11.

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