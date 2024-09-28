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Northern Ireland Open 2024. Расписание трансляций

Northern Ireland Open 2024. Расписание трансляций

C 20 по 27октября 2024, Northern Ireland Open (Открытый чемпионат Северной Ирландии) 2024 по снукеру, рейтинговый, Ponds Forge International Sports Centre, Шеффилд, Англия (Сегодня проходит квалификация) Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Northern Ireland Open 2024Все Новости и результаты турнира Northern Ireland 2024.

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