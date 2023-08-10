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Началась "охота" на Путина. В вину в Гааге ему ставят Пригожина

Началась "охота" на Путина. В вину в Гааге ему ставят Пригожина

В самое ближайшее время на российского лидера может быть объявлена самая настоящая "охота". Осознав свое бессилие, Запад решил идти в ва-банк.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Теперь должна начаться охота на судей МУС и их ликвидация
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19 час.
Александр Хироников
И не только на них...
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18 час.
Влад Ко
Гаагу пусть себе в попу запхнут.
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13 час.

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