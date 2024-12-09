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Закон, порядок, государство

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В Смоленске полицейские, правозащитники и волонтеры провели для подростков мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества

На базе филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества.

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