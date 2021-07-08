В "Мастер Шеф" не пожалели, поставив у плиты Мишель Андраде, KAZKA и Шоптенко: "Сделала этот выпуск"

На одном из украинских телеканалов идет шоу "Мастер Шеф", в новом сезоне которого взяли участие звезды шоу-бизнеса Уже несколько выпусков украинские знаменитости хвастаются своими кулинарными способностями на известном проекте, сообщает Politeka.