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В "Мастер Шеф" не пожалели, поставив у плиты Мишель Андраде, KAZKA и Шоптенко: "Сделала этот выпуск"

В "Мастер Шеф" не пожалели, поставив у плиты Мишель Андраде, KAZKA и Шоптенко: "Сделала этот выпуск"

На одном из украинских телеканалов идет шоу "Мастер Шеф", в новом сезоне которого взяли участие звезды шоу-бизнеса  Уже несколько выпусков украинские знаменитости хвастаются своими кулинарными способностями на известном проекте, сообщает Politeka.

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