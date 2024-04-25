Страна и люди
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Страна и люди

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В элитной французской минералке обнаружили фекальные бактерии

В элитной французской минералке обнаружили фекальные бактерии

Компания Nestle вынуждена была уничтожить 2 млн бутылок минералки Perrier. В скважине, откуда набирали воду, обнаружили фекальные бактерии.

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