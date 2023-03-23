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Более 90 подозрительных футбольных матчей выявили в России за 2022 год

Более 90 подозрительных футбольных матчей выявили в России за 2022 год

Россию включили в число лидеров по количеству договорных футбольных матчей. Аналитики швейцарской компании Sportradar, занимающей сбором и анализом спортивных данных, представили список стран-лидеров по количеству договорных футбольных матчей.

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