Более 90 подозрительных футбольных матчей выявили в России за 2022 год

Россию включили в число лидеров по количеству договорных футбольных матчей. Аналитики швейцарской компании Sportradar, занимающей сбором и анализом спортивных данных, представили список стран-лидеров по количеству договорных футбольных матчей.
Россию включили в число лидеров по количеству договорных футбольных матчей. Аналитики швейцарской компании Sportradar, занимающей сбором и анализом спортивных данных, представили список стран-лидеров по количеству договорных футбольных матчей.
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