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Закон, порядок, государство

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На Кубани семейная пара ответит в суде за реализацию немаркированной табачной продукции

Следственным отделом ОМВД России по Абинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местных жителей в возрасте 58 и 69 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.

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